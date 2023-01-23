Россияне обстреляли железную дорогу и дома в Сумской области

"Около 14 часов, армейцы ударили из ствольной артиллерии. 10 снарядов разорвались фактически в центре города. Было прямое попадание в многоквартирный дом", - написал Живицкий.

По словам главы Сумской ОВА, в результате обстрела одна из квартир была разрушена вдребезги, туда залетел российский снаряд. Еще три квартиры в этом доме имеют значительные повреждения.

Также Живицкий сообщил, что от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж. Кроме этого обломками вражеских снарядов был перебит газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и железнодорожные пути.

"Люди, к счастью, не пострадали", – заявил он.