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Россияне обстреляли железную дорогу и дома в Сумской области

Фото: россияне обстреляли железную дорогу и дома в Сумской области (t.me Zhyvytskyy)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 января, российская армия обстреляла город Ворожба Сумской области. В результате была повреждена гражданская инфраструктура, в частности: многоквартирный дом, линии электропередач и помещения железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Около 14 часов, армейцы ударили из ствольной артиллерии. 10 снарядов разорвались фактически в центре города. Было прямое попадание в многоквартирный дом", - написал Живицкий.

По словам главы Сумской ОВА, в результате обстрела одна из квартир была разрушена вдребезги, туда залетел российский снаряд. Еще три квартиры в этом доме имеют значительные повреждения.

Также Живицкий сообщил, что от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж. Кроме этого обломками вражеских снарядов был перебит газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и железнодорожные пути.

"Люди, к счастью, не пострадали", – заявил он.

Напомним, вчера военные РФ обстреляли пограничники Сумской области из минометов и артиллерии.

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