Росіяни обстріляли залізницю та будинки в Сумській області

Сьогодні, 23 січня, російська армія обстріляла місто Ворожба Сумської області. В результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема: багатоквартирний будинок, лінії електропередач та приміщення залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Близько 14-ї години, армійці ударили зі ствольної артилерії. 10 снарядів розірвалися фактично в центрі міста. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок", - написав Живицький.

За словами голови Сумської ОВА, в результаті обстрілу одна з квартир була зруйнована вщент, туди залетів російський снаряд. Ще три квартири в цьому будинку мають значні пошкодження.

Також Живицький повідомив, що від вибухів зруйновано господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. Крім цього уламками ворожих снарядів було перебито газопровід та електричні лінії, пошкоджено приміщення залізниці та залізничні колії.

"Люди, на щастя, не постраждали", - заявив він.