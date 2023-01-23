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Росіяни обстріляли залізницю та будинки в Сумській області

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Сумська область, Понеділок 23 січня 2023 17:02
Росіяни обстріляли залізницю та будинки в Сумській області Фото: росіяни обстріляли залізницю та будинки в Сумській області (t.me Zhyvytskyy)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 23 січня, російська армія обстріляла місто Ворожба Сумської області. В результаті було пошкоджено цивільну інфраструктуру, зокрема: багатоквартирний будинок, лінії електропередач та приміщення залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

"Близько 14-ї години, армійці ударили зі ствольної артилерії. 10 снарядів розірвалися фактично в центрі міста. Було пряме попадання в багатоквартирний будинок", - написав Живицький.

За словами голови Сумської ОВА, в результаті обстрілу одна з квартир була зруйнована вщент, туди залетів російський снаряд. Ще три квартири в цьому будинку мають значні пошкодження.

Також Живицький повідомив, що від вибухів зруйновано господарчі приміщення місцевих жителів: літня кухня, сарай, лазня, гараж. Крім цього уламками ворожих снарядів було перебито газопровід та електричні лінії, пошкоджено приміщення залізниці та залізничні колії.

"Люди, на щастя, не постраждали", - заявив він.

Нагадаємо, вчора військові РФ обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів та артилерії.

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