ua ru
Пн, 23 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне обстреляли железную дорогу и дома в Сумской области

Новина українською →
Сумская область, Понедельник 23 января 2023 17:02
Россияне обстреляли железную дорогу и дома в Сумской области Фото: россияне обстреляли железную дорогу и дома в Сумской области (t.me Zhyvytskyy)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 23 января, российская армия обстреляла город Ворожба Сумской области. В результате была повреждена гражданская инфраструктура, в частности: многоквартирный дом, линии электропередач и помещения железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Около 14 часов, армейцы ударили из ствольной артиллерии. 10 снарядов разорвались фактически в центре города. Было прямое попадание в многоквартирный дом", - написал Живицкий.

По словам главы Сумской ОВА, в результате обстрела одна из квартир была разрушена вдребезги, туда залетел российский снаряд. Еще три квартиры в этом доме имеют значительные повреждения.

Также Живицкий сообщил, что от взрывов разрушены хозяйственные помещения местных жителей: летняя кухня, сарай, баня, гараж. Кроме этого обломками вражеских снарядов был перебит газопровод и электрические линии, повреждены помещения железной дороги и железнодорожные пути.

"Люди, к счастью, не пострадали", – заявил он.

Напомним, вчера военные РФ обстреляли пограничники Сумской области из минометов и артиллерии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война России против Украины
NEWS
Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах
Будут активные "посадки"? Все подробности коррупционных скандалов в министерствах
DAILY
Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Константин Машовец: В течение зимы-весны россияне попытаются переломить ход войны