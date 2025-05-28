РФ обстріляла залізничну інфраструктуру в низці областей: чи є затримка руху
У ніч на 28 травня російські терористи атакували безпілотними літальними апаратами (БпЛА) залізничну інфраструктуру та рухомий склад у Харківській, Донецькій та Сумській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці" (УЗ).
Харківська область
У Харківській області уламки БпЛА потрапили на колію. Залізничники тимчасово перекрили рух, щоб дати можливість правоохоронцям та Державній службі надзвичайних ситуацій (ДСНС) знешкодити залишки дрона.
Рух оперативно було відновлено.
Донецька область
В донецькому Слов'янську була пошкоджена контактна мережа. Також уламки FPV-дрона пошкодили скло у вагоні електропоїзда.
"Зранку Словʼянськ перебував під черговим ворожим обстрілом, під час якого було пошкоджено вікна в будівлі вокзалу", - додає УЗ.
Фото: росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру в низці областей (t.me/UkrzalInfo)
Сумська область
У Сумській області БпЛА незначно пошкодив колію, але рух ділянкою здійснюється без затримок.
Обстріли України
Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно обстрілює територію України. Під удар потрапляє цивільна інфраструктура, що створює додаткову загрозу для звичайних громадян.
Для атак терористи застосовують дрони, ракети різних типів, артилерію та керовані авіаційні бомби. До атак дронами росіяни вдаються щоночі. У ніч на 27 травня противник атакував Україну 60-ма ударними дронами типу "Шахед" і безпілотниками-імітаторами різних типів.
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