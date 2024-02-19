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Росіяни обстріляли Вовчанськ і село в Харківській області: постраждали люди, є руйнування

Архівне фото: Росіяни обстріляли Вовчанськ і село в Харківській області (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 19 лютого, атакувала населені пункти в Харківській області, зокрема із застосуванням авіації. Унаслідок цього постраждали люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Удар по Вовчанську

Близько 9:45 окупанти вкотре обстріляли Вовчанськ. Зафіксовано влучання на територію цивільного підприємства, пошкоджено будівлі та автомобіль.

Отримали поранення двоє чоловіків віком 37 та 36 років. Обидва - охоронці підприємства. Постраждалих госпіталізовано до лікарні.

Фото: Обстріл Вовчанська (facebook.com/prokuraturakharkiv)

За попередніми даними, Збройні сили РФ обстріляли місто з мінометів.

Авіаудар по Куп'янському району

Також приблизно о 17:00 Збройні сили РФ завдали авіаударів по селу Вільхуватка Куп'янського району. 

За попередніми даними, ворог скинув дві авіабомби на житлові сектори села. З-під завалів будинку рятувальники дістали поранену жінку.

Фото: Обстріл Куп'янського району (facebook.com/prokuraturakharkiv)

У населеному пункті зруйновано та пошкоджено житлові будинки, господарські споруди. 

Ситуація у Харківській області

Варто зазначити, що Харків та область постійно обстрілюють ворожі війська. До того ж тривають бої на Куп'янському напрямку.

Нагадаємо, 28 січня, спікер Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив про те, що російські окупаційні війська не мають стратегічних успіхів на сході України. Але ворог намагається наступати, про це свідчить кількість знищеної техніки ворога.

Наприкінці січня голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що на Куп'янському напрямку окупанти відновили інтенсивність наступальних дій. Бої точаться в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка.

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