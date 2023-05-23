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Росіяни обстріляли Вовчанськ у Харківській області: поранено одну людину

Фото: Правоохоронці оглядають наслідки обстрілу (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська обстріляли місто Вовчанськ у Харківській області у вівторок, 23 травня. Внаслідок ворожої атаки було поранено одну людину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

"23 травня близько 12:00 окупанти обстріляли місто Вовчанськ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з травмами до лікарні направлено місцевого жителя. 22 травня російські військові з РСЗВ вчергове обстріляли місто Куп‘янськ.

"Отримав поранення мирний житель, його госпіталізовано до лікарні. Правоохоронці задокументували пошкодження та руйнування житлових будинків містян", - пояснили у прокуратурі.

Ситуація у Харківській області

Російські війська регулярно обстрілюють села і міста Харківської області, які були деокуповані минулого року.

Вовчанськ, Куп'янськ і Дворічна часто потрапляють під ворожий вогонь. Окупанти завдають ударів по цих містах з території РФ і з захопленої території Харківської та Луганської областей.

Нещодавно російські війська обстріляли місто Ізюм (Харківська область) з території Бєлгородської області. Внаслідок ворожого удару постраждала одна дитина.

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