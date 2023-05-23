Россияне обстреляли Волчанск в Харьковской области: ранен один человек

"23 мая около 12:00 оккупанты обстреляли город Волчанск", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с травмами в больницу направлен местный житель. 22 мая российские военные из РСЗО в очередной раз обстреляли город Купянск.

"Получил ранения мирный житель, он госпитализирован в больницу. Правоохранители задокументировали повреждения и разрушения жилых домов горожан", - пояснили в прокуратуре.

Ситуация в Харьковской области

Российские войска регулярно обстреливают села и города Харьковской области, которые были деоккупированы в прошлом году.

Волчанск, Купянск и Двуречная часто попадают под вражеский огонь. Оккупанты наносят удары по этим городам с территории РФ и с захваченной территории Харьковской и Луганской областей.

Недавно российские войска обстреляли город Изюм (Харьковская область) с территории Белгородской области. В результате вражеского удара пострадал один ребенок.