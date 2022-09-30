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Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі та поранені (фото)

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Вовчанськ, П'ятниця 30 вересня 2022 15:21
Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі та поранені (фото) Фото: Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі та поранені (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці задокументували факт артилерійського обстрілу деокупованого Вовчанську з боку Росії. Внаслідок удару окупантів є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Харківській області.

"Окупанти здійснили артилерійський обстріл деокупованого міста Вовчанськ, що розташований поруч з кордоном РФ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією поліцейських, снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також був пошкоджений приватний будинок.

Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, тому поліцейські відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що раніше окупанти обстріляли Вовчанськ та вбили колишнього російського військового.

Також, окупанти обстріляли цивільну колону автомобілів у Запоріжжі. Загинули 25 осіб.

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