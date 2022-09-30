Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі та поранені (фото)

Фото: Росіяни обстріляли Вовчанськ: є загиблі та поранені (GettyImages)

Правоохоронці задокументували факт артилерійського обстрілу деокупованого Вовчанську з боку Росії. Внаслідок удару окупантів є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУНП в Харківській області.

"Окупанти здійснили артилерійський обстріл деокупованого міста Вовчанськ, що розташований поруч з кордоном РФ", - йдеться у повідомленні. За інформацією поліцейських, снаряди влучили в квартиру багатоповерхівки у центрі міста. Також був пошкоджений приватний будинок. Внаслідок обстрілу є загиблі та поранені, тому поліцейські відкрили провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.