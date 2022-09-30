Россияне обстреляли Волчанск: есть погибшие и раненые (фото)

Фото: Россияне обстреляли Волчанск: есть погибшие и раненые (GettyImages)

Правоохранители задокументировали факт артиллерийских обстрелов деоккупированного Волчанска со стороны России. В результате удара оккупанты погибли и ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУНП в Харьковской области.

"Оккупанты произвели артиллерийский обстрел деоккупированного города Волчанск, расположенного рядом с границей РФ", - говорится в сообщении. По информации полицейских, снаряды попали в квартиру многоэтажки в центре города. Также был поврежден частный дом. В результате обстрелов погибли и ранены, поэтому полицейские открыли производство по факту нарушения законов и обычаев войны.