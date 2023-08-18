Россияне обстреляли Веровку Херсонской области, пострадала несовершеннолетняя

Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"В результате вражеского удара в населенном пункте повреждено с десяток жилых домов", - пишет Прокудин.

17-летняя девушка была госпитализирована в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. В настоящее время врачи оказывают ей помощь.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.

Недавно в результате вражеских обстрелов Херсона и региона погиб один человек, еще один получил ранения.