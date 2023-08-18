Россияне обстреляли Веровку Херсонской области, пострадала несовершеннолетняя
Российские оккупанты обстреляли село Веровка Тягинской общины Херсонской области. В результате ударов ранения получила несовершеннолетняя.
Об этом рассказал глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
"В результате вражеского удара в населенном пункте повреждено с десяток жилых домов", - пишет Прокудин.
17-летняя девушка была госпитализирована в состоянии средней тяжести с минно-взрывной травмой и ранением ноги. В настоящее время врачи оказывают ей помощь.
Ситуация в Херсонской области
После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне почти ежедневно обстреливают регион, в частности, Херсон. Для этого они используют тяжелое вооружение и авиацию.
Недавно в результате вражеских обстрелов Херсона и региона погиб один человек, еще один получил ранения.
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