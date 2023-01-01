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Росіяни обстріляли з важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області

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Дніпропетровська область, Неділя 01 січня 2023 19:50
Росіяни обстріляли з важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області Фото: росіяни обстріляли з важкої артилерії дві громади Дніпропетровської області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері, 1 січня, обстріляли з важкої артилерії дві громади в Дніпропетровській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука.

"Надвечір російські окупанти з важкої артилерії вдарили по Марганецькій та Мирівській громадам в Нікопольському районі", - написав Лукашук.

Він зазначив, що внаслідок ворожих ударів ніхто з жителів не постраждав. Наслідки атак окупантів наразі з'ясовуються.

"Щодо інших районів області - день був тихим", - додав голова обласної ради.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у новорічну ніч російські війська обстріляли з важкої артилерії дві громади в Дніпропетровській області, випустивши по населених пунктах близько 20 снарядів.

Також раніше ми писали, що 30 грудня російські окупанти атакували Дніпропетровську область дронами-камікадзе, а також обстріляли Нікопольський район із важкої артилерії.

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Дніпропетровська область Обстріл Війна Росії проти України
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