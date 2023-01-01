Россияне обстреляли из тяжелой артиллерии две общины Днепропетровской области

Российские войска вечером, 1 января, обстреляли из тяжелой артиллерии две общины в Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.

"Что касается других районов области - день был тихим", - добавил глава областного совета.

Он отметил, что в результате вражеских ударов никто из жителей не пострадал. Последствия атак оккупантов выясняются.

"К вечеру российские оккупанты из тяжелой артиллерии ударили по Марганецкой и Мировской общинам в Никопольском районе", - написал Лукашук.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в новогоднюю ночь российские войска обстреляли из тяжелой артиллерии две общины в Днепропетровской области, выпустив по населенным пунктам около 20 снарядов.

Также ранее мы писали, что 30 декабря российские оккупанты атаковали Днепропетровскую область дронами-камикадзе, а также обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.

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