Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру під Кропивницьким: є поранений

Атаки Росії на Україну 3 травня

За даними Генерального штабу ЗСУ протягом останньої доби по території фронту було зафіксовано 97 бойових зіткнень.

Детальніше про ситуацію на фронті та втрати російських окупантів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми повідомляли, що російські терористи сьогодні завдали ударів по Покровському та Бахмутському районах Донецької області. Відомо про трьох загиблих.

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