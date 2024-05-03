UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру під Кропивницьким: є поранений

Фото: росіяни обстріляли Кропивницький район (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти сьогодні, 3 травня, обстріляли цивільну інфраструктуру Кропивницького району.

Про це заявив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис в Telegram.

Райкович розповів, що внаслідок ракетної атаки в Кропивницькому районі вражені інфраструктурні об‘єкти та приватні будинки. 

"Серйозне поранення отримав чоловік 1952-го року народження.  Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу", - пояснив він.

Глова Кіровоградської ОВА також наголосив, що наразі всі відповідні служби працюють на місці події.

 

Атаки Росії на Україну 3 травня

За даними Генерального штабу ЗСУ протягом останньої доби по території фронту було зафіксовано 97 бойових зіткнень.

Детальніше про ситуацію на фронті та втрати російських окупантів можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми повідомляли, що російські терористи сьогодні завдали ударів по Покровському та Бахмутському районах Донецької області. Відомо про трьох загиблих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КропивницькийВійна Росії проти України