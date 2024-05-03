Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру под Кропивницким: есть раненый

Атаки России на Украину 3 мая

По данным Генерального штаба ВСУ в течение последних суток по территории фронта было зафиксировано 97 боевых столкновений.

Подробнее о ситуации на фронте и потерях российских оккупантов можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы сообщали, что российские террористы сегодня нанесли удары по Покровскому и Бахмутскому районам Донецкой области. Известно о трех погибших.

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