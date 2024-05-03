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Россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру под Кропивницким: есть раненый

Фото: россияне обстреляли Кропивницкий район (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 3 мая, обстреляли гражданскую инфраструктуру Кропивницкого района.

Об этом заявил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

Райкович рассказал, что в результате ракетной атаки в Кропивницком районе поражены инфраструктурные объекты и частные дома. 

"Серьезное ранение получил мужчина 1952-го года рождения.  Он госпитализирован. Медики оказывают необходимую помощь", - пояснил он.

Глава Кировоградской ОГА также отметил, что сейчас все соответствующие службы работают на месте происшествия.

 

Атаки России на Украину 3 мая

По данным Генерального штаба ВСУ в течение последних суток по территории фронта было зафиксировано 97 боевых столкновений.

Подробнее о ситуации на фронте и потерях российских оккупантов можно узнать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы сообщали, что российские террористы сегодня нанесли удары по Покровскому и Бахмутскому районам Донецкой области. Известно о трех погибших.

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КропивницкийВойна России против Украины