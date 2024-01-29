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Росіяни обстріляли цивільне авто на прикордонні Чернігівської області

Чернігівська область, Понеділок 29 січня 2024 13:52
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Росіяни обстріляли цивільне авто на прикордонні Чернігівської області Фото: росіяни обстріляли цивільне авто на прикордонні Чернігівської області (cn.npu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

На прикордонні Чернігівської області російські терористи 29 січня, ймовірно, з дрона атакували цивільний автомобіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Як повідомили у поліції, внаслідок атаки пошкоджено автівку з мирними людьми, які їхали до лікарні.

Водій автомобіля ВАЗ-2107 пояснив поліцейським, що рухався із трьома пасажирами з прикордонного села у райцентр в лікарню. У селі, поблизу перехрестя доріг, люди почули сильний вибух і побачили спалах - ймовірно, ворожий дрон скинув невідомий вибуховий предмет.

Внаслідок вибуху уламками посікло автомобіль. Всі четверо людей у салоні вціліли.

Росіяни обстріляли цивільне авто на прикордонні Чернігівської області

Фото: росіяни обстріляли цивільне авто на прикордонні Чернігівської області(t.me/UA_National_Police)

Спроби росіян прорватися в Україну

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Раніше військові попереджали про загрозу ДРГ у Сумській області та наголошували, що біля кордону з РФ досі небезпечно.

Нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

У Сумській області російська ДРГ 27 січня розстріляла брата та сестру. Вони загинули.

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