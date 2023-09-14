ua en ru
Чт, 14 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни обстріляли церкву в Донецькій області, є постраждала

Четвер 14 вересня 2023 22:36
UA EN RU
Росіяни обстріляли церкву в Донецькій області, є постраждала Фото: колаж РБК-Україна
Автор: Валерія Поліщук

У Красногорівці в Донецькій області російські військові обстріляли будинок молитви однієї з місцевих церков. Внаслідок атаки постраждала жінка, яку госпіталізували.

Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"14 вересня о 15:30 російська армія обстріляла будинок молитви однієї з місцевих церков у Красногорівці Донецької області. Через обстріл зайнялась пожежа. Зруйнований другий та третій поверхи будівлі. Одну жінку доправили до лікарні", - заявила вона.

За словами речниці, 49-річна жінка на момент обстрілу знаходилася у приміщенні. Її в шоковому стані доставили до лікарні.

Мєдвєдєва додала, що російські військові обстріляли Красногорівку, ймовірно, з артилерії.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно окупанти обстріляли приватний будинок у смт Північне (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

До цього під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька область Війна Росії проти України
NEWS
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
Україна "Нептунами" знищила ППО в Євпаторії вартістю 1,2 млрд доларів, - джерела
DAILY
Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хто в Україні відповідає за корупцію. Або чому у Зеленського вирішили не грати на полі НАБУ