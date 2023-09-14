Росіяни обстріляли церкву в Донецькій області, є постраждала

У Красногорівці в Донецькій області російські військові обстріляли будинок молитви однієї з місцевих церков. Внаслідок атаки постраждала жінка, яку госпіталізували.

Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

"14 вересня о 15:30 російська армія обстріляла будинок молитви однієї з місцевих церков у Красногорівці Донецької області. Через обстріл зайнялась пожежа. Зруйнований другий та третій поверхи будівлі. Одну жінку доправили до лікарні", - заявила вона.

За словами речниці, 49-річна жінка на момент обстрілу знаходилася у приміщенні. Її в шоковому стані доставили до лікарні.

Мєдвєдєва додала, що російські військові обстріляли Красногорівку, ймовірно, з артилерії.

Обстріли Донецької області

Населені пункти Донецької області щодня зазнають обстрілів з боку російських окупантів. Страждають як прифронтові міста та села регіону, так і ті, що знаходяться у відносному тилу.

Нещодавно окупанти обстріляли приватний будинок у смт Північне (Донецька область). Унаслідок ворожої атаки постраждала сім'я з дітьми.

До цього під удар потрапив Слов'янськ у Донецькій області. Внаслідок атаки постраждав завод.

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