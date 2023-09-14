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Россияне обстреляли церковь в Донецкой области, есть пострадавшая

Четверг 14 сентября 2023 22:36
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Россияне обстреляли церковь в Донецкой области, есть пострадавшая Фото: коллаж РБК-Украина
Автор: Валерия Полищук

В Красногоровке в Донецкой области российские военные обстреляли дом молитвы одной из местных церквей. В результате атаки пострадала женщина, которую госпитализировали.

Об этом заявила представитель Донецкой областной прокуратуры Анастасия Медведева, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"14 сентября в 15:30 российская армия обстреляла дом молитвы одной из местных церквей в Красногоровке Донецкой области. Из-за обстрела загорелся пожар. Разрушен второй и третий этажи здания. Одну женщину доставили в больницу", - заявила она.

По словам спикера, 49-летняя женщина на момент обстрела находилась в помещении. Ее в шоковом состоянии доставили в больницу.

Медведева добавила, что российские военные обстреляли Красногоровку, вероятно, из артиллерии.

Обстрелы Донецкой области

Населенные пункты Донецкой области ежедневно подвергаются обстрелам со стороны российских оккупантов. Страдают как прифронтовые города и села региона, так и те, что находятся в относительном тылу.

Недавно оккупанты обстреляли частный дом в пгт Северное (Донецкая область). В результате вражеской атаки пострадала семья с детьми.

До этого под удар попал Славянск в Донецкой области. В результате атаки пострадал завод.

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