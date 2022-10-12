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Росіяни обстріляли центральний ринок Авдіївки: є жертви та поранені

Фото: внаслідок обстрілів сьогодні в Авдіївці загинули 7 осіб (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська зранку 12 жовтня обстріляли центральний ринок Авдіївки. Внаслідок атаки окупантів є загиблі та постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.

У момент обстрілу на ринку було чимало людей. Внаслідок ворожої атаки загинули 7 осіб, ще 8 поранених.

"У таких обстрілів немає жодної воєнної логіки - тільки нестримне прагнення вбити якомога більше наших людей і залякати інших", - йдеться у повідомленні.

Кириленко закликав жителів Донецької області евакуюватися.

"Після перемоги ми всі повернемось додому, а зараз головне - вижити", - зазначив голова ОВА.

Фото: в Авдіївці внаслідок обстрілів загинули 7 осіб
(t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Нагадаємо, за минулу добу у Донецькій області внаслідок обстрілів загинули шестеро цивільних осіб.

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