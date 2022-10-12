Россияне обстреляли центральный рынок Авдеевки: есть жертвы и раненные

В момент обстрела на рынке было немало людей. В результате вражеской атаки погибли 7 человек, еще 8 раненых.

"У таких обстрелов нет ни одной военной логики - только безудержное стремление убить как можно больше наших людей и запугать других", - говорится в сообщении.

Кириленко призвал жителей Донецкой области эвакуироваться.

"После победы мы все вернемся домой, а сейчас главное - выжить", - отметил глава ОВА.

Фото: в Авдеевке в результате обстрелов погибли 7 человек

(t.me/pavlokyrylenko_donoda)