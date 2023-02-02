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Росіяни обстріляли центр та передмістя Херсона: є жертви

Фото: окупанти зранку обстріляли центр та передмістя Херсона (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російська армія сьогодні, 2 лютого, обстріляла передмістя та центр Херсона. Внаслідок атак окупантів є жертви та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА в Telegram.

Росіяни зранку вдарили по селищу Комишани у передмісті Херсона. Російські снаряди влучили у приватний будинок. Внаслідок атаки загинула 44-річна жінка.

Також староста селища Катерина Рогова у коментарі "Суспільному" повідомила, що внаслідок обстрілу також є постраждалий.

Крім того, ЗМІ з посиланням на прес-службу ОВА повідомляють про обстріл центра Херсона. Внаслідок атаки є жертва.

Нагадаємо, вночі російські окупанти вдарили по Краматорську. Ракета влучила у багатоквартирний будинок, внаслідок чого зруйнований під'їзд.

Станом на ранок рятувальники повідомляють про трьох загиблих та 18 поранених.

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