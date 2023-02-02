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Россияне обстреляли центр и пригород Херсона: есть жертвы

Фото: оккупанты утром обстреляли центр и пригород Херсона (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 2 февраля, обстреляла пригород и центр Херсона. В результате атак оккупантов есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую ОВА в Telegram.

Россияне утром ударили по поселку Камышаны в пригороде Херсона. Российские снаряды попали в частный дом. В результате атаки погибла 44-летняя женщина.

Также староста поселка Екатерина Рогова в комментарии "Суспільному" сообщила, что в результате обстрела также есть пострадавший.

Кроме того, СМИ со ссылкой на пресс-службу ОВА сообщают об обстреле центра Херсона. В результате атаки есть жертва.

Напомним, ночью российские оккупанты ударили по Краматорску. Ракета попала в многоквартирный дом, в результате чего разрушен подъезд.

По состоянию на утро спасатели сообщают о трех погибших и 18 раненых.

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