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Росіяни обстріляли Торецьку громаду в Донецькій області: загинуло двоє дітей

Фото: глава Донецької ОВА Павло Кириленко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 21 липня, обстріляли село Дружба в Донецькій області. Унаслідок ворожої атаки загинуло двоє дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Павло Кириленко.

Близько третьої години дня росіяни обстріляли селище з артилерії - один зі снарядів влучив на подвір'я, де перебували діти, - 10-річний хлопчик і 16-річна дівчинка.

"Брат і сестра. Вони отримали поранення, несумісні з життям", - пише Кириленко.

Фото: Наслідки удару (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Також повідомляється, що у тому ж селищі під час обстрілу була поранена літня жінка - вона доправлена до лікарні.

Обстріли Донецької області

Донецька область залишається в епіцентрі бойових дій. Активні бої тривають у районі Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, а також у напрямку Волновахи.

Російські окупанти обстрілюють з важкого озброєння прифронтові населені пункти. Всього, за попередніми оцінками, у Донецькій області з початку повномасштабного вторгнення загинули щонайменше 1563 цивільні особи, поранення отримали понад 3700 людей.

Сьогодні повідомлялось, що росіяни за добу обстріляли декілька напрямків в Донецькій області, внаслідок чого загинули дві людини, ще двоє отримали поранення.

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