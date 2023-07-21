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Россияне обстреляли Торецкую громаду в Донецкой области: погибли двое детей

Фото: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Российские войска сегодня, 21 июля, обстреляли село Дружба в Донецкой области. В результате вражеской атаки погибли двое детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Около трех часов дня россияне обстреляли поселок из артиллерии - один из снарядов попал во двор, где находились дети, - 10-летний мальчик и 16-летняя девочка.

"Брат и сестра. Они получили ранения, несовместимые с жизнью", - пишет Кириленко.

Фото: Последствия удара (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)

Также сообщается, что в том же поселке во время обстрела была ранена пожилая женщина - она доставлена в больницу.

Обстрелы Донецкой области

Донецкая область остается в эпицентре боевых действий. Активные бои продолжаются в районе Бахмута, Авдеевки и Марьинки, а также в направлении Волновахи.

Российские оккупанты обстреливают из тяжелого вооружения прифронтовые населенные пункты. Всего, по предварительным оценкам, в Донецкой области с начала полномасштабного вторжения погибли по меньшей мере 1563 гражданских лица, ранения получили более 3700 человек.

Сегодня сообщалось, что россияне за сутки обстреляли несколько направлений в Донецкой области, в результате чего погибли два человека, еще двое получили ранения.

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