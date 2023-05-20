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Россияне обстреляли Торецк из "Градов": среди пострадавших ребенок

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Суббота 20 мая 2023 19:27
Россияне обстреляли Торецк из "Градов": среди пострадавших ребенок Фото: Россияне обстреляли Торецк из "Градов" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)
Автор: Валерия Полищук

Российские войска нанесли удары из "Градов" город Торецк Донецкой области. В результате обстрелов пострадали пять человек, среди которых ребенок.

Об этом рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Россияне накрыли фактически весь город "Градами" - повреждены жилые дома и другие гражданские объекты, в частности, больница", - сообщил он.

Среди пятерых раненых - 11-летний ребенок. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

Фото: Россияне обстреляли Торецк из "Градов" (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Обновлено (19:40)

По данным Донецкой областной прокуратуры, в результате обстрела Торецка пострадали шестеро местных жителей - две женщины, трое мужчин и 11-летний мальчик.

"В частности это - осколочные ранения, контузии, черепно-мозговые и минно-взрывные травмы. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что обломки снарядов повредили частные и многоэтажные дома, помещения детского и торгового заведений, хозяйственные и другие постройки.

Ситуация в Донецкой области

Донецкая область остается эпицентром боевых действий. Так, ожесточенные бои продолжаются в районе Бахмута, а также вблизи Авдеевки и Марьинки. Эти населенные пункты в результате атак российских оккупантов разрушены почти полностью.

Торецк с 2014 года отнесен к перечню городов и населенных пунктов, расположенных на линии соприкосновения. Город неоднократно обстреливался российскими оккупантами.

Напомним, ранее армия РФ нанесла ракетный удар по Константиновке Донецкой области. В результате атаки по меньшей мере один человек погиб, еще один получил ранения.

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