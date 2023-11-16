Росіяни обстріляли ТЕС у прифронтовому регіоні: в ДТЕК розповіли про наслідки

"Російські терористи знову атакували теплоелектростанцію ДТЕК у прифронтовому регіоні. Через обстріли окупантів на ТЕС серйозно пошкоджено обладнання. На щастя, обійшлося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок обстрілу без світла та води залишився один з населених пунктів поруч зі станцією.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків та вночі оперативно відновили енергопостачання. Наразі працюють над поверненням води в місто.

Атака РФ по Україні 16 листопада

Зранку у четвер, 16 листопада, російські окупанти з півдня випустили по Україні ударні безпілотники, ймовірно, "Шахеди". Групи ударних дронів рухалися у напрямку Хмельницької області.

Відомо, що у Хмельницькій області чули вибухи через роботу ППО. Речник Повітряних сил ЗСУ Ігнат підтвердив, що регіон атакують "Шахед". Він закликав жителів, особливо міста Старокостянтинів, залишатися в укриттях до відбою тривоги.