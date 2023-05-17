Росіяни обстріляли Сумську область майже 200 разів за добу

Протягом дня росіяни здійснили 16 обстрілів прикордоння. Обстрілів зазнали Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська та Зноб-Новгородська громади.

По Білопільській громаді ворог наніс 28 ударів з міномету та здійснив обстріл з АГС - 85 вибухів.

В Зноб-Новгородській громаді зафіксовано артобстріл - 4 вибухи, 10 мінометних вибухів та обстріл з РСЗВ "Град" - 22 вибухи.

З міномету (4 вибухи) росіяни обстріляли також і Новослобідську громаду. Внаслідок обстрілу відбулося загорання житлового будинку. Інший приватний будинок пошкоджено.

При спробі загасити пожежу цивільні особи були обстріляні зі стрілецької зброї. Також був обстріл населених пунктів громади з АГС - 20 вибухів.

Середино-Будську громаду росіяни обстріляли з міномету - 4 вибухи та ствольної артилерії - 2 вибухи.

Загалом на території області за добу було зафіксовано 180 вибухів.

"Інформація про постраждалих не надходила", повідомили в ОВА.

Нагадаємо, що крім цього росіяни сьогодні ударили "Шахедом" по Охтирці в Сумській області.

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