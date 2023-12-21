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Росіяни обстріляли Сумський район, спалахнула пожежа в житловому секторі (відео)

Архівне фото: Росіяни обстріляли Сумський район (facebook com)
Автор: Дмитро Браславський

Російські війська сьогодні, 21 грудня, обстріляли Сумський район. Унаслідок цього спалахнула пожежа в житловому секторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій.

"Через обстріл з території країни-агресора загоряння сталося в житловому секторі одного з населених пунктів Сумського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що горіла господарча споруда мирних громадян. Виникла загроза для поруч розташованого житлового будинку.

"Вогнеборці локалізували загоряння, запобігши його подальшому поширенню і ліквідували пожежу", - додали у ДСНС.

Обстріли Сумської області

Зауважимо, що російські окупанти з перших днів повномасштабного вторгнення атакують прикордонні території Сумської області. На території громад, що знаходяться біля кордону днями навіть помітили активізацію ворожих ДРГ.

Вчора повідомлялось, що росіяни десять разів обстріляли Сумську область. В результаті ворожих атак було поранено місцевого чоловіка.

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