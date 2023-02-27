ua ru
Пн, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів

Новость на русском →
Сумська область, Понеділок 27 лютого 2023 16:07
Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів Фото: Окупанти знову обстріляли прикордоння Сумської області з мінометів (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 27 лютого, росіяни з мінометів обстріляли прикордоння Сумської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Північ".

"Ворожі міномети продовжують стріляти по прикордонним населеним пунктам Сумської області", - йдеться у повідомленні.

  • З 13:10 до 13:15 повідомили про 5 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Кружок;
  • З 14:20 до 14:45 повідомили про 6 приходів, ймовірно, з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Будівельне.

"Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - додали в командуванні.

Нагадаємо, що російські окупанти атакували прикордонні населені пункти Сумської та Чернігівської області. Для обстрілів вони застосовували реактивні системи залпового вогню, дрони та міномети.

Правоохоронці проводять контрдиверсійні заходи у Сумській області на постійній основі. Тому жителів просять з розумінням до цього ставитися та повідомляти про підозрілих осіб.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Сумська область Війна в Україні
NEWS
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
Війська РФ вночі атакували Україну 14 "Шахедами", більшість збили, - Генштаб
DAILY
Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чи змінить Росія тактику обстрілів і що їй заважає застосувати "сирійський сценарій"