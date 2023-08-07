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Росіяни обстріляли село під Харковом: двоє загиблих, троє поранених

Фото: росіяни обстріляли село під Харковом, двоє загиблих, троє поранених (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли село Кучерівка Харківської області у понеділок, 7 серпня. Двоє людей загинули, троє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Офісу президента Андрія Єрмака.

"Росіяни обстріляли село Кучерівка, Куп’янського району, влучили у будинок. Відомо про двох загиблих і трьох поранених людей", - розповів він.

Обстріли Кучерівки та Куп'янського району

Кучерівку Куп'янського району Харківської області постійно обстрілюють російські окупанти. Зокрема, в середині липня загарбники скинули авіабомбу на Кучерівку, тоді поранення отримав 74-річний чоловік. При цьому, за даними заступника міністра оборони Ганни Маляр, протягом минулого тижня окупанти намагалися повернути під свій контроль території Харківської області, втрачені ними раніше. Тому найгарячіше було на Куп'янському напрямку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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