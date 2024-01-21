Росіяни обстріляли село у Куп'янському районі: є загиблий

"Напередодні ввечері російські окупанти завдали артилерійського удару по селу Піщане Куп'янського району", - йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, від отриманих поранень загинув місцевий житель 1950 року народження.

Обстріли Куп'янська

Куп'янськ та район Харківської області розташовані на лінії фронту, де ситуація на Лімано-Куп'янському напрямі останніми тижнями стала досить напруженою. Незважаючи на те, що Куп'янськ було звільнено від окупантів у вересні 2022 року, місто постійно обстрілюється.

Наприклад, 18 січня росіяни атакували багатоповерхівку у Куп'янську. Жінка загинула, двох чоловіків було поранено. Також РФ ударила по Куп'янську 20 січня. Внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок. На даху знайшли снаряд, який не здетонував. Обійшлося без постраждалих.