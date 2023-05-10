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Росіяни обстріляли село у Каховському районі: є руйнування та загибла

Фото: Автомобіль медиків (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 10 травня, російські війська обстріляли село у Херсонській області. Внаслідок ворожої атаки загинула одна жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську обласну прокуратуру.

"Близько 17:00 окупанти здійснили мінометний обстріл одного з сіл у Каховському районі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілу травми несумісні із життям отримала місцева жінка. Також було пошкоджено житлові будинки та господарські споруди.

"Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством", - додали у прокуратурі.

Нагадаємо, що сьогодні росіяни обстрілювали Херсон.

Окрім того, в Херсонській ОВА показали наслідки обстрілу фельдшерського пункту в селі Кізомис.

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Російська ФедераціяХерсонська областьВійна в Україні