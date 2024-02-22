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Росіяни обстріляли село у Херсонській області: постраждав чоловік

Фото: росіяни обстріляли село у Херсонській області, постраждав чоловік (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська ввечері 22 лютого обстріляли село Новотягинка у Херсонській області. Внаслідок атаки постраждав чоловік, який знаходився на подвірʼї власної оселі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Херсонської ОВА.

"Ввечері російська армія обстріляла Новотягинку. Постраждав 72-річний чоловік, який знаходився на подвірʼї власної оселі", - йдеться в повідомлені.

У постраждалого діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми, а також уламкове поранення плеча. Чоловіка шпиталізували.

Ситуація у Херсоні та області

Нагадаємо, що восени 2022 року українські захисники провели успішний контрнаступ на півдні нашої країни. ЗСУ вдалося звільнити правобережну частину Херсонської області від окупаційних військ. Зокрема, під контроль України повернувся й Херсон. 

Наразі Херсон та область перебувають під постійними обстрілами ворога. Окупанти атакують житлові квартали з важкого озброєння та безпілотників.

Так, росіяни вранці 22 лютого здійснили черговий обстріл по території Херсонської області. Внаслідок атаки загарбників по приватному сектору загинув місцевий мешканець.

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Війна Росії проти УкраїниХерсонська область