Росіяни обстріляли село у Херсонській області: двоє людей отримали поранення

У понеділок, 15 травня, російські війська обстріляли житлові будинки у селі Львове Херсонської області. Внаслідок атаки двоє людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Через обстріл поранення отримав 79-річний чоловік та його 48-річний син. Постраждалих до медзакладу у Херсоні доставили військові. Нині лікарі надають їм необхідну меддопомогу.

"Російська армія вдарила по селу Львове Тягинської громади. Вкотре гатили по житлових будинках", - написав Прокудін.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські військові 86 разів обстріляли Херсонську область за минулу добу. Через ворожі атаки загинули шість мешканців.

Також раніше ми писали, що російська армія у неділю, 14 травня, обстріляла Херсонську область. Внаслідок атаки загинув літній чоловік.

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