Росіяни обстріляли село у Харківській області під Вовчанськом, є загиблий

Російські загарбники завдали артилерійських ударів по селу Вовчанські Хутори Вовчанської громади у Чугуївському районі Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Харківської обласної військової адміністрації.

В ОВА поінформували, що подія сталася сьогодні вранці, близько 10:00.

"В результаті ворожого артилерійського обстрілу в Чугуївському районі загинув 72-річний чоловік", - йдеться в публікації.

Також в Харківській обласній прокуратурі розповіли, що у населеному пункті були пошкоджені житлові будинки.

Крім того, додали в прокуратурі, вчора окупанти обстріляли з артилерії село Глушківка Купʼянського району, внаслідок чого зазнали пошкоджень приватні домоволодіння.

Також у п'ятницю ввечері під ударом був Купʼянськ - там, попередньо, стався один вибух через скид боєприпасу з FPV-дрона, і було пошкоджено приватний житловий будинок.

В прокуратурі опублікували фото наслідків ворожих обстрілів по населених пунктах у Харківській області.

Ситуація у Харківській області

Нагадаємо, що Харків та населені пункти області практично щоденно потрапляють під ворожі обстріли, зокрема, і через близькість до кордону з РФ.

Крім того, у Куп'янському район точаться бойові дії, окупанти хочуть повернути території, які захопили на початку повномасштабного вторгнення. Ситуація на цьому напрямку складна.

Як повідомлялося, 16 березня російський дрон-камікадзе вдарив по селу Козача Лопань під Харковом. Був пошкоджений об’єкт критичної інфраструктури.

Додамо, що нещодавно під Вовчанськом медпункт потрапив під ворожий обстріл, внаслідок чого були поранені фельдшер та водій "швидкої".