Росіяни обстріляли село у Харківській області: є загиблий та поранені

У четвер, 27 квітня, російські військові обстріляли село Токарівка в Харківській області. Внаслідок ворожої атаки одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Щойно ворог обстріляв село Токарівка Харківського району. Постраждали працівники Харківобленерго, що працювали над відновленням ліній електропередач", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у середу, 26 квітня, російські окупанти обстріляли з артилерії соціальний автобус, який віз людей з Козачої Лопані до Харкова. Обстріл відбувався з території Росії.

Також раніше ми писали, що сьогодні зранку російські війська з артилерії обстріляли село Липці в Харківській області. Ворог влучив у житлову забудову.

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