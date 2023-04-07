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Росіяни обстріляли село Борисівка Харківського району, є загиблий

Фото: росіяни обстріляли село Борисівка Харківського району, є загиблий (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти завдали удару по прикордонних містах й селу Борисівка Харківської області. На жаль, є загиблий серед цивільного населення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голова Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Сьогодні, близько 14:30, російські окупанти обстріляли село Борисівка Харківського району. Внаслідок цього обстрілу загинув 39-річний цивільний чоловік", - пише Синєгубов.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що ворог, сьогодні 7 квітня, обстріляв карету швидкої допомоги у Бериславі Херсонської області, внаслідок чого постраждали два фельдшери.

Також росіяни завдали удару по селу Станіслав Херсонської області внаслідок чого поранення отримали двоє дітей та їх мама.

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