Росіяни обстріляли рятувальників під час гасіння пожежі: є жертви

Росіяни обстріляли бригаду рятувальників під час ліквідації наслідків попередньої атаки. Один співробітник ДСНС загинув інший госпіталізований.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

"Черговий злочин проти рятувальників: під час гасіння пожежі повторний обстріл обірвав життя вогнеборця в Харківській області", - повідомили в ДСНС.

Фото: Михайло Піскун (facebook.com/DSNSKHARKIV)

В службі повідомили, що загиблому рятувальнику 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Харківській області Михайлу Піскуну було 29 років.

"Його колега - пожежний-рятувальник Іван Москалюк зазнав чисельних поранень і був госпіталізований до лікарні", - додали в ДСНС.

Ситуація у Харківській області

Під час повномасштабного вторгнення російських окупантів до України, частина Харківської області тимчасово потрапила під контроль ворога. Однак завдяки ефективному контрнаступу Збройних сил, що відбувся минулого року, майже всі населені пункти області були визволені.

Після цього російські війська продовжили активно завдавати ракетних ударів по регіону. Зокрема, окупанти здійснюють атаки з використанням мінометів та артилерійських знарядь.

Як відзначив Синєгубов, минулої доби російські окупанти обстрілювали з усього наявного озброєння населені пункти Харківського, Куп'янського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів.

Ми повідомляли, що цієї ночі, 10 червня, російські окупанти вдарили по території Богодухівського та Куп'янського районів Харківської області, застосувавши більше ніж 10 БпЛА.

Про наслідки російського удару по Харківській області можете дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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