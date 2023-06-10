Россияне обстреляли спасателей во время тушения пожара: есть жертвы

Россияне обстреляли бригаду спасателей во время ликвидации последствий предыдущей атаки. Один сотрудник ГСЧС погиб другой госпитализирован.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление ГСЧС Украины в Харьковской области.

"Очередное преступление против спасателей: во время тушения пожара повторный обстрел оборвал жизнь огнеборца в Харьковской области", - сообщили в ГСЧС.

Фото: Михаил Пискун (facebook.com/DSNSKHARKIV)

В службе сообщили, что погибшему спасателю 12-й Государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Михаилу Пискуну было 29 лет.

"Его коллега - пожарный-спасатель Иван Москалюк получил многочисленные ранения и был госпитализирован в больницу", - добавили в ГСЧС.

Ситуация в Харьковской области

Во время полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину, часть Харьковской области временно попала под контроль врага. Однако благодаря эффективному контрнаступлению Вооруженных сил, которое состоялось в прошлом году, почти все населенные пункты области были освобождены.

После этого российские войска продолжили активно наносить ракетные удары по региону. В частности, оккупанты осуществляют атаки с использованием минометов и артиллерийских орудий.

Как отметил Синегубов, за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали из всего имеющегося вооружения населенные пункты Харьковского, Купянского, Чугуевского, Богодуховского и Изюмского районов.

Мы сообщали, что этой ночью, 10 июня, российские оккупанты ударили по территории Богодуховского и Купянского районов Харьковской области, применив более 10 БпЛА.

О последствиях российского удара по Харьковской области вы можете узнать в материале РБК-Украина.

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