Росіяни обстріляли прифронтову теплоелектростанцію, - ДТЕК

Російська армія нанесла черговий удар по теплоелектростанції на прифронтовій території. На щастя, постраждалих немає.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу ДТЕК.
"Пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини ліквідовують наслідки обстрілу", - йдеться в повідомленні.
Водночас в прес-службі Міненерго повідомили, що сьогодні вранці ворог завдав удару по території ТЕС у прифронтовому регіоні. "Без постраждалих. Об’єкт продовжує роботу", - йдеться в повідомленні.
Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що протягом цієї зими росіяни вже 40 разів атакували теплові електростанції ДТЕК. За його словами, страждають перш за все великі об’єкти – це теплоелектростанції в Донецькій області та дві в Дніпропетровській.
У складі компанії є три ТЕС, які розташовані в Дніпропетровській області, - Придніпровська, Криворізька. Курахівська ТЕС знаходиться в біля міста Курахове Покровського району Донецької області.
Остання атака на теплоелектростанцію ДТЕК трапилася кілька днів тому - в ніч на 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії.
Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, з початку опалювального періоду в Україні не застосовували масштабних відключень світла.
"Були локальні пошкодження енергооб’єктів в різних регіонах - останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровщину", - сказав він. За його словами, подачу електрики споживачам відновлювали досить швидко.
Водночас керівник "Укренерго" підкреслив, що розслаблятися ще рано, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, а ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку,