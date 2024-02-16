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Росіяни обстріляли прифронтову теплоелектростанцію, - ДТЕК

Фото: ТЕС пошкоджена на прифронтовій території (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія нанесла черговий удар по теплоелектростанції на прифронтовій території. На щастя, постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням прес-службу ДТЕК.

"Пошкоджено обладнання станції. Енергетики в ці хвилини ліквідовують наслідки обстрілу", - йдеться в повідомленні.

Водночас в прес-службі Міненерго повідомили, що сьогодні вранці ворог завдав удару по території ТЕС у прифронтовому регіоні. "Без постраждалих. Об’єкт продовжує роботу", - йдеться в повідомленні.

Удари по ТЕС

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, що протягом цієї зими росіяни вже 40 разів атакували теплові електростанції ДТЕК. За його словами, страждають перш за все великі об’єкти – це теплоелектростанції в Донецькій області та дві в Дніпропетровській.

У складі компанії є три ТЕС, які розташовані в Дніпропетровській області, - Придніпровська, Криворізька. Курахівська ТЕС знаходиться в біля міста Курахове Покровського району Донецької області. 

Остання атака на теплоелектростанцію ДТЕК трапилася кілька днів тому - в ніч на 13 лютого. Тоді внаслідок обстрілу станція припинила виробництво електроенергії.

Ситуація з електроенергією в Україні

Як заявив голова "Укренерго" Володимир Кудрицький, з початку опалювального періоду в Україні не застосовували масштабних відключень світла. 

"Були локальні пошкодження енергооб’єктів в різних регіонах - останнім часом, зокрема, ворог дуже активно атакує Дніпропетровщину", - сказав він. За його словами, подачу електрики споживачам відновлювали досить швидко.

Водночас керівник "Укренерго" підкреслив, що розслаблятися ще рано, опалювальний сезон все-таки ще не завершено, а ворог може атакувати енергосистему не тільки взимку,

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