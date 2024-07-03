Росіяни обстріляли пожежну частину у Донецькій області

Як розповіли у відомстві, вдень ворог обстріляв місто Дружківка.

Там в результаті удару, вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено санітарний автомобіль, в'їзні ворота пожежно-рятувальної частини, а також дверні та віконні блоки.

На щастя, ніхто з пожежних не постраждав.

Фото: наслідки обстрілу Дружківки 3 липня (t.me/dsns_telegram)

Обстріли Донецької області

Російська армія не припиняє обстріли Донецької області та завдає ударів по населеним пунктам, розташованим поблизу лінії розмежування.

Наприкінці червня черговою жертвою агресії окупантів стала бригада енергетиків, що працювала в одному з сіл. Один із працівників отримав поранення.

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