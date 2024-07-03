Россияне обстреляли пожарную часть в Донецкой области

Российские войска днем среды, 3 июля, обстреляли город Дружковка Донецкой области. Там была повреждена пожарная часть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Telegram.
Как рассказали в ведомстве, днем враг обстрелял город Дружковка.
Там в результате удара, взрывной волной и обломками был поврежден санитарный автомобиль, въездные ворота пожарно-спасательной части, а также дверные и оконные блоки.
К счастью, никто из пожарных не пострадал.
Российская армия не прекращает обстрелы Донецкой области и наносит удары по населенным пунктам, расположенным вблизи линии разграничения.
В конце июня очередной жертвой агрессии кафиров стала бригада энергетиков, работавшая в одном из сел. Один из работников получил ранения.
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