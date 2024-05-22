Росіяни обстріляли Покровськ: є жертви, серед поранених - дитина

Російські окупанти обстріляли Покровськ пізно увечері, 21 травня. Двоє людей загинули, серед поранених - дитина, яка залишилася після атаки сиротою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора .

За даними слідства, 21 травня, о 23:00, війська РФ нанесли ракетний удар по території с. Ріг у Покровську.

"Влучання відбулось на подвір’ї приватного будинку, де мешкала родина. Тілесні ушкодження, несумісні з життям, отримали 52-річний чоловік та його дружина 46 років. Десятирічний син подружжя зазнав мінно-вибухову травму", - йдеться у повідомленні.

Наслідки обстрілу Покровська 21 травня (t.me/pgo_gov_ua)

Внаслідок вибуху також травмовано 24-річного мешканця сусіднього будинку.

"Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надано кваліфіковану медичну допомогу", - додали у відомстві.Вибухом пошкоджено 3 будинки й газогін. Попередньо, російські окупанти застосували для атаки на мирний населений пункт ракету "Іскандер".За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України).

Обстріли Покровська та області

Російські війська постійно обстрілюють міста та села Донецької області, зокрема Покровськ. Наприклад, російські війська 5 квітня обстріляли місто, атакувавши приватний сектор. Тоді поранення отримали п'ятеро людей, зокрема 14-річний хлопець.

За добу, за даними на 22 травня, росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області. З лінії фронту евакуйовано 430 осіб, у тому числі 40 дітей.