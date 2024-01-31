UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни обстріляли південь "Шахедами", є поранений. Оприлюднені фото наслідків

Фото: ворог атакував "Шахедами" Миколаївську та Кіровоградську області (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В ніч на 31 січня ворог обстріляв ударними дронами типу "Шахед" південь і центр України. Внаслідок атаки поранень зазнав чоловік, його доправили до реанімації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України в Telegram.

Зазначається, що підрозділами ППО збито 7 БпЛА типу "Shahed-131/136": 5 у Миколаївській та 2 в Кіровоградській області.

Внаслідок влучання у Баштанському районі Миколаївськоої області, пошкоджено склади сільськогосподарського підприємства та будівля магазина. Триває ліквідація пожежі.

"Цивільний охоронець торговельного павільйону отримав поранення, його госпіталізовано до реанімації", - йдеться у повідомленні.

 

Фото: Сили оборони півдня України (https://t.me/SJTF_Odes)

Нічна атака дронами

В ніч на 31 січня російські окупанти випустили по Україні 20 "Шахедів" і 3 балістичні ракети. Сили ППО знищили 14 ворожих БпЛА.

Ввечері 30 січня у Харкові пролунала серія вибухів. Окупанти атакували місто й область за допомогою щонайменше шести ударних безпілотників. Зафіксовано влучання у житловий будинок, постраждало троє людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України