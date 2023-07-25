Росіяни обстріляли окуповані Олешки, щоб дискредитувати ЗСУ

Як повідомляє РБК-Україна, про це у своєму Telegram-каналі написав перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський.

"Сьогодні окупаційні російські війська зробили чергову провокацію обстрілявши Олешки, з метою дискредитації Сил оборони України", - написав він.

За його словами, наразі про постраждалих не відомо, однак інформація уточнюється.

Ситуація у Херсонській області

Раніше українське командування повідомляло, що Сили оборони активно готують плацдарм для наступу на півдні України. Мова йде про знищення ліній постачань, командних пунктів та складів ворога.

Нещодавно речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк анонсувала нові "жести доброї волі" від окупантів.

Також нещодавно ЗСУ вдарили по місцю зосередження окупантів у Херсонській області. Було знищено декілька одиниць ворожої техніки та склад безпілотників.

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