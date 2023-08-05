Росіяни обстріляли околиці Запоріжжя

Російські загарбники здійснили чергову атаку по Запоріжжю. Вони нанесли ракетний удар по околицях міста.
Про це заявив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
За його словами, фахівці працюють на місці влучання над ліквідацією займання.
Інформація про постраждалих наразі не надходила.
При цьому голова ОВА додав, що наслідки руйнувань ще встановлюються.
Масштабна тривога в Україні
Сьогодні в Україні тричі оголошували масштабну повітряну тривогу. В останній раз окупанти запустили по території країни "Кинджали" та швидкісні ракети.
Ситуація в Запоріжжі
Запоріжжя розташоване всього за декілька десятків кілометрів від лінії фронту та окупованих територій, то час від часу регіон зазнає ударів російськими балістичними ракетами.
Окупаційні війська, зазвичай, використовують ракетні системи С-300 та "Іскандер" проти мирних мешканців Запоріжжя.
Так, нещодавно Запоріжжя також потрапляло під обстріл з боку росіян. Тоді голова Запорізької ОВА Юрій Малашко не розкрив подробиць, але зазначив, що минулося без постраждалих.
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