Росіяни обстріляли одну з українських ТЕС: є пошкодження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Через атаку було пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики почали ліквідацію їх наслідків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня.

Загалом з вересня 2022 року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.

Нагадаємо, в ніч на 4 травня загарбники також обстріляли ТЕС ДТЕК.

Додамо, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були і "Кинджали". Усі ворожі цілі було знищено.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.