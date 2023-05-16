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Росіяни обстріляли одну з українських ТЕС: є пошкодження

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Вівторок 16 травня 2023 11:41
Росіяни обстріляли одну з українських ТЕС: є пошкодження Ілюстративне фото: росіяни обстріляли одну з українських ТЕС (dtek.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти ввечері 15 травня вчергове обстріляли одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Через атаку було пошкоджено обладнання ТЕС. Після припинення обстрілів енергетики почали ліквідацію їх наслідків. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Зазначається, що це вже третя атака на генеруючі підприємства компанії з початку травня.

Загалом з вересня 2022 року теплоелектростанції ДТЕК Енерго були атаковані 33 рази.

Нагадаємо, в ніч на 4 травня загарбники також обстріляли ТЕС ДТЕК.

Додамо, що сьогодні вночі росіяни атакували Україну 18 ракетами різних типів, серед яких були і "Кинджали". Усі ворожі цілі було знищено.

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ДТЕК ТЕС Війна Росії проти України
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