Росіяни обстріляли одне з сіл Куп'янського району: є жертва та поранений

Минулої доби ворог обстріляв щонайменше 14 прикордонних населених пунктів Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів. Зокрема, було атаковано село Кутьківка Куп'янського району - одна людина загинула, одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram .

Крім того, у с. Великий Бурлук Куп'янського району ударом ракет С-300 пошкоджено будівлі агропідприємства, у с. Подоли Куп'янського району - приватний будинок.

"Внаслідок обстрілів с. Кутьківка Куп'янського району, на жаль, загинув 43-річний цивільний чоловік, чоловік 46 років отримав поранення. Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - розповів він.

Зокрема, під обстрілами перебували Куп'янськ, Дворічна Піщане, Крохмальне, Западне, Уди, Ветеринарне та інші населені пункти.

Як повідомлялось, російські війська за минулу добу близько 60 разів обстріляли Херсонську область. Внаслідок ударів ворога одна особа загинула.

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