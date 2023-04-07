ua ru
Пт, 07 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Слов'янську пролунало два гучні вибухи

Новость на русском →
П'ятниця 07 квітня 2023 00:35
У Слов'янську пролунало два гучні вибухи Фото: у Слов'янську пролунало два гучні вибухи (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Слов'янську Донецької області сьогодні вночі, 7 квітня, пролунали два гучні вибухи, повітряну тривогу не оголошували.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на власного кореспондента.

Поки що про причини та наслідки вибухів офіційні джерела нічого не повідомляли. У разі подальшого обстрілу мешканців міста закликають по можливості залишатися в безпечних місцях, або дотримуватися правила "двох стін".

Нагадаємо, що російські війська часто обстрілюють Слов'янськ. Внаслідок однієї з останніх атак у місті було пошкоджено залізничну колію.

Також ми писали, що окупаційні війська 27 березня обстріляли Слов'янськ. Внаслідок атаки є жертва та поранені, відео наслідків удару в мережі опублікував президент Володимир Зеленський.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
вибухи Вторгнення Росії до України
NEWS
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
Китай може змінити позицію щодо України після контрнаступу: думка експерта
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів