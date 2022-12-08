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Росіяни обстріляли Нікопольський район: які наслідки

Фото: росіяни обстріляли Нікопольский район (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В ніч на 8 грудня росіяни випустили по Нікопольському району Дніпропетровської області понад 70 снарядів. Обійшлося без жертв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

За його словами, росіяни атакували район 7 разів - гатили з "Градів" та важкої артилерії. Під удар потрапили три громади: Червоногригорівська, Нікопольська та Марганецька.

"Минулося без загиблих та поранених. Представники ДСНС продовжують обстеження територій - з’ясовують деталі обстрілів", - заявив Резніченко.

Нагадаємо, російські війська вночі 4 грудня десять разів відкривали вогонь з "Градів" та важкої артилерії по Нікопольському району в Дніпропетровській області.

До цього, в ніч проти 3 грудня росіяни дев'ять разів атакували Нікопольський район з "Градів" та важкої артилерії.

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НікопольВійна Росії проти України