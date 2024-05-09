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Росіяни обстріляли Нікополь: загорівся будинок, є жертви та поранені (фото)

Фото: росіяни 9 травня обстріляли Нікополь, є загиблі та поранені (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталія Гурковська

Вранці у четвер, 9 травня, російські війська обстріляли Нікополь Дніпропетровської області. Почалася пожежа, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"У Нікополі двоє загиблих та стільки ж постраждалих. Ворожа артилерія обірвала життя 62-річного чоловіка та жінки 65 років. З пораненнями чоловіки - 39 та 67 років", - розповів він.

Наслідки атаки РФ

Місто, за даними голови ОВА, росіяни обстріляли з самого ранку. 

Під час атаки зайнялася приватна оселя. Ще дві понівечені, зачепило й п'ять багатоквартирних будинків.

 

Наслідки обстрілу Нікополя (t.me/dnipropetrovskaODA)

Побило магазин, 2 торгівельні павільйони, господарські споруди та газогін.

Обстріли Нікополя

Російські війська постійно б'ють по Нікополю Дніпропетровської області.

Справа в тому, щоб "дістати" до міста, окупантам достатньо артилерії, оскільки Нікополь вони атакують із тимчасово окупованого Енергодару Запорізької області.

Нагадаємо, наприкінці квітня росіяни обстріляли Нікополь, тоді було поранено жінку.

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НікопольДніпропетровська область